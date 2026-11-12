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Cum îți protejezi conversațiile WhatsApp cu o parolă sau cu amprentă. Funcția care ascunde mesajele private

i Scris de iulia kelt
Cum îți protejezi conversațiile WhatsApp cu o parolă sau cu amprentă. Funcția care ascunde mesajele private
Aosom
Conversațiile din WhatsApp pot conține informații personale, fotografii și mesaje pe care nu este nevoie să le vadă oricine

Sursa: Playtech

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