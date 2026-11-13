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Cum verifici dacă un magazin online este o capcană. Metoda prin care inteligența artificială identifică comercianții suspecți

a Scris de afrodita cicovschi
Cum verifici dacă un magazin online este o capcană. Metoda prin care inteligența artificială identifică comercianții suspecți
Aosom
Magazinele online false pot arăta aproape identic cu platformele comerciale cunoscute, pot avea pagini de produse bine realizate, coș de cumpărături funcțional și chiar sisteme de plată care par legitime.

Sursa: Adevarul

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