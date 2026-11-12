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Cutremur la Nvidia: Jensen Huang demisionează după scandalul cu presupusa spioană chineză. Cine preia conducerea gigantului AI

r Scris de razvan voiculescu
Cutremur la Nvidia: Jensen Huang demisionează după scandalul cu presupusa spioană chineză. Cine preia conducerea gigantului AI
Aosom
Jensen Huang, cofondatorul și directorul executiv al Nvidia, ar fi demisionat cu efect imediat, după scandalul izbucnit în urma informațiilor despre relația sa cu o femeie de afaceri suspectată de legături cu serviciile de informații chineze. Consiliul de administrație ar fi anunțat plecarea acestuia din funcțiile de președinte, director general și membru al boardului.

Sursa: Jurnalul Ro

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