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„Dacă nu ești la masă, ești în meniu!”. Scaunele goale ale României acolo unde s-a decis cum va intra Inteligența Artificială în școli

m Scris de mona hera
„Dacă nu ești la masă, ești în meniu!”. Scaunele goale ale României acolo unde s-a decis cum va intra Inteligența Artificială în școli
Aosom
Opt state europene au pus bazele unei infrastructuri digitale comune pentru școli, Google a schimbat regulile pentru zeci de milioane de elevi, iar educatori din toată lumea au dezbătut online ce înseamnă de fapt alfabetizarea în IA. S-a întâmplat între 3 și 7 noiembrie 2026. România a lipsit. De ce s-a întâmplat asta, ce mai …

Sursa: Hotnews

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