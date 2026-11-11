DACIA Sandero 2028 va fi Regândită Total de Renault și DACIA, Ce Vești Bune vin pentru Versiunea Electrică iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor DACIA Sandero 2028 se pregătește să devină una dintre cele mai importante transformări pentru modelul care a devenit un reper al segmentului accesibil din Europa, deoarece următoarea generație ar urma să combine motorizările clasice și hibride cu o versiune complet electrică oferită pentru prima dată. Potrivit informațiilor obținute de Autocar din surse apropiate companiei, noul […] The post DACIA Sandero 2028 va fi Regândită Total de Renault și DACIA, Ce Vești Bune vin pentru Versiunea Electrică first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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