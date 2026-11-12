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De ce aleg tot mai mulți tineri români să studieze în străinătate. Diferențele dintre facultățile din România și cele din Europa

i Scris de ionuț vieriu
De ce aleg tot mai mulți tineri români să studieze în străinătate. Diferențele dintre facultățile din România și cele din Europa
Aosom
Cum se învață la universitățile de științe aplicate, cât costă studiile în Olanda, Belgia și Danemarca și în ce condiții poți urma un master

Sursa: Playtech

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