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De ce cade Internetul când se taie fibra optică? ANCOM explică amploarea problemei din România

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
De ce cade Internetul când se taie fibra optică? ANCOM explică amploarea problemei din România
Aosom
ANCOM a raportat aproximativ 220 de incidente de secționare a fibrei optice în România, în 2025, și a lansat un ghid pentru protejarea infrastructurii telecom.

Sursa: Mobilissimo

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