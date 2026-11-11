De la atacuri asupra supermarketurilor la furturi de date fiscale. De ce hackerii vizează tot mai des Franța

Atacurile cibernetice care au vizat sute de supermarketuri, instituții publice, spitale și companii au transformat Franța într-una dintre cele mai expuse țări europene, potrivit unor analiști. De la sabotarea sistemelor de refrigerare până la furtul datelor personale ale contribuabililor, incidentele scot la iveală vulnerabilități pe care hackerii le pot exploata. Experții spun că Franța este o țintă de mare valoare, dar avertizează că tehnicile folosite împotriva sa se pot răspândi în întreaga Europă, arată France24.

Distribuie: Facebook Instagram