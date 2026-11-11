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Tech

De la manichiură la IT, la 40 de ani. Cum și-a reinventat cariera cu AI

a Scris de andreea burnar
De la manichiură la IT, la 40 de ani. Cum și-a reinventat cariera cu AI
Aosom
La 40 de ani, Alexandra Ion a schimbat pensula de manichiură cu tastatura și a început o carieră într-un domeniu complet nou. După aproape 20 de ani ca tehnician de unghii, a descoperit inteligența artificială și a folosit-o pentru a-și construi propriile platforme online, deși nu știa programare.

Sursa: Click

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