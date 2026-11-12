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Despre inteligența artificială, la Centrul de Creație Brăila

m Scris de marian gheorghe
Despre inteligența artificială, la Centrul de Creație Brăila
Aosom
• conferința „AI îmi face viața mai ușoară sau mă face mai leneș?” va avea loc vineri, 13 noiembrie, de la ora 9:00, în Sala ProArte a Centrului de Creație • invitați: prof. univ. dr. Elena Enache și masterand Robert Bratosin Articolul Despre inteligența artificială, la Centrul de Creație Brăila apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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