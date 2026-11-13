Europarlamentarul român Diana Șoșoacă acuză că a fost victima unui atac de tip malware care i-a dezghețat congelatorul și i-a… The post Diana Șoșoacă acuză că a rămas fără tone de piftie în urma unui atac cibernetic care i-a dezghețat frigiderul appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania Citește mai departe la sursa originală ↗