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Diana Șoșoacă acuză că a rămas fără tone de piftie în urma unui atac cibernetic care i-a dezghețat frigiderul

i Scris de ionuț foltea
Diana Șoșoacă acuză că a rămas fără tone de piftie în urma unui atac cibernetic care i-a dezghețat frigiderul
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Europarlamentarul român Diana Șoșoacă acuză că a fost victima unui atac de tip malware care i-a dezghețat congelatorul și i-a… The post Diana Șoșoacă acuză că a rămas fără tone de piftie în urma unui atac cibernetic care i-a dezghețat frigiderul appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania

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