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Director adjunct al OCDE: AI ar putea creşte productivitatea sectorului financiar cu aproximativ 12% în următorul deceniu

a Scris de andreea ignat
Director adjunct al OCDE: AI ar putea creşte productivitatea sectorului financiar cu aproximativ 12% în următorul deceniu
Aosom
Adoptarea pe scară mai largă a inteligenţei artificiale ar putea creşte productivitatea sectorului financiar din economiile G7 cu aproximativ 12% în următorul deceniu, însă beneficiile vor depinde de modul în care vor fi gestionate riscurile asociate.

Sursa: Stirile Pro.tv

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