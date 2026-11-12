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Directorul ICI Bucureşti: Infrastructura Romanian AI Factory ar putea deveni complet operaţională anul viitor

a Scris de andreea năstase
Directorul ICI Bucureşti: Infrastructura Romanian AI Factory ar putea deveni complet operaţională anul viitor
Aosom
Infrastructura Romanian AI Factory, dezvoltată în cadrul unui proiect european la care participă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI Bucureşti), ar putea deveni complet operaţională în 2027

Sursa: Stiri Pe Surse

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