 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Disney+ reduce temporar prețurile în România; Standard la 23,99 lei și Premium la 39,99 lei, timp de două luni

r Scris de radu iorga
Disney+ reduce temporar prețurile în România; Standard la 23,99 lei și Premium la 39,99 lei, timp de două luni
Aosom
Disney+ reduce timp de două luni prețurile planurilor Standard și Premium în România, până la 24 noiembrie 2026. După perioada promoțională, abonamentele se reînnoiesc automat la tarifele obișnuite.

Sursa: Mobilissimo

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech