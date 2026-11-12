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Doi soți au filmat ceva extrem de bizar în apropierea unei baze militare americane. Obiectul plutea în aer și avea prelungiri care se mișcau independent

e Scris de e-politic ro
Doi soți au filmat ceva extrem de bizar în apropierea unei baze militare americane. Obiectul plutea în aer și avea prelungiri care se mișcau independent
Aosom
Un obiect zburator neobișnuit, cu aspect asemanator unei meduze și mai multe prelungiri care pareau sa se miște independent, a fost filmat in Anchorag

Sursa: Ziuanews.ro

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