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„Dorel” lovește și în rețelele de internet. De ce sunt tăiate sute de cabluri de fibră optică în fiecare an

a Scris de afrodita cicovschi
„Dorel” lovește și în rețelele de internet. De ce sunt tăiate sute de cabluri de fibră optică în fiecare an
Aosom
Lucrările făcute fără verificări și fără coordonare cu operatorii de comunicații pot lăsa cartiere, instituții și companii fără internet. În 2025, România a raportat aproximativ 220 de incidente provocate de secționarea cablurilor de fibră optică.

Sursa: Adevarul

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