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Noutăți Consiliul Județean Brașov
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Două autoturisme ajung simultan într-o intersecție nedirijată, fără indicatoare sau semafoare. Ambele merg înainte. Care are prioritate?

d Scris de diana dumitrache
Două autoturisme ajung simultan într-o intersecție nedirijată, fără indicatoare sau semafoare. Ambele merg înainte. Care are prioritate?
Aosom
Două autoturisme ajung în același timp într-o intersecție în care nu există semafoare, indicatoare de prioritate sau un polițist care să dirijeze circulația. Ambele mașini intenționează să meargă înainte, însă traiectoriile lor se intersectează. Cine are dreptul să treacă primul? Codul rutier stabilește o regulă clară, pe care orice șofer trebuie să o cunoască pentru […]

Sursa: Playtech

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