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Două planete își încheie retrogradarea în mai puțin de nouă ore. Zodiile care pot primi bani și vești excelente

d Scris de daniel mihai dragomir
Două planete își încheie retrogradarea în mai puțin de nouă ore. Zodiile care pot primi bani și vești excelente
Aosom
Mercur revine la mers direct pe 13 noiembrie, iar Venus câteva ore mai târziu. Ce surprize, bani și vești pot primi cele 12 zodii?

Sursa: Stiri Pe Surse

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