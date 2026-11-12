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Dreame își redeschide spațiul din eMAG Băneasa și ia în calcul un showroom propriu

a Scris de alexandru stănescu
Dreame își redeschide spațiul din eMAG Băneasa și ia în calcul un showroom propriu
Aosom
Dreame și-a redeschis spațiul din eMAG Băneasa, unde clienții pot testa produse și vedea modele precum X60 Pro Ultra Complete. Compania estimează o cotă de 10% pe piața românească.

Sursa: Mobilissimo

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