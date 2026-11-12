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Duelul fabricilor din România, pe piaţa europeană: Puma de la Craiova a devenit cel mai vândut SUV mic electric şi stă înaintea lui Duster în topul total al segmentului

b Scris de bogdan alecu
Duelul fabricilor din România, pe piaţa europeană: Puma de la Craiova a devenit cel mai vândut SUV mic electric şi stă înaintea lui Duster în topul total al segmentului
Aosom
Ford Puma Gen-E, versiunea electrică a SUV-ului produs la Craiova, a devenit în primele nouă luni din 2026 cel mai vândut SUV mic electric din Europa....

Sursa: Zf Ro

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