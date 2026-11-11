Schimbările accelerate din domeniul electronicii, telecomunicațiilor și tehnologiilor informaționale pun în fața universităților o provocare permanentă: aceea de a adapta educația la un peisaj tehnologic aflat într-o continuă transformare. Cum trebuie să arate pregătirea viitorilor specialiști, ce competențe sunt necesare și cum pot fi integrate cele mai noi evoluții tehnologice în programele de studii? Sunt […] Articolul Educația în domeniul electronicii și telecomunicațiilor, în pas cu evoluția tehnologiei. Facultățile și departamentele din România își consolidează colaborarea apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗