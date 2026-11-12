Electronice Apple, Samsung, Sony, LG cu Reduceri la eMAG Înainte de Crăciun, Prețuri mai Mici cu 1.00 de LEI la Philips, Honor, Apple, Google, Xiaomi iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor eMAG afișează în campania Chillmas Deals reduceri consistente pentru o selecție largă de electronice și electrocasnice în această pagină, cu promoții care ajung până la 48% în exemplele disponibile. Oferta acoperă telefoane, televizoare, espressoare automate și mașini de spălat, iar diferențele procentuale sunt suficient de mari pentru a pune în prim-plan atât produse accesibile, cât […] The post Electronice Apple, Samsung, Sony, LG cu Reduceri la eMAG Înainte de Crăciun, Prețuri mai Mici cu 1.00 de LEI la Philips, Honor, Apple, Google, Xiaomi first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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