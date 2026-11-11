Electronicele Reduse de BLACK FRIDAY 2026 la Auchan, cu Prețuri Mici la Televizoare, Telefoane, sau Electrocasnice Ieftine iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Auchan aduce o serie extinsă de reduceri pentru electronice, televizoare, produse audio, electrocasnice mici, aspiratoare, dispozitive pentru îngrijire personală și accesorii, iar unele dintre promoțiile afișate ajung până la 60%. Campania include atât produse marcate Black Friday, cât și oferte exclusive online sau reduceri disponibile prin cardul myCLUB, diferențele de preț fiind importante în mai […] The post Electronicele Reduse de BLACK FRIDAY 2026 la Auchan, cu Prețuri Mici la Televizoare, Telefoane, sau Electrocasnice Ieftine first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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