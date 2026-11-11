 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Electronicele Reduse de BLACK FRIDAY 2026 la Auchan, cu Prețuri Mici la Televizoare, Telefoane, sau Electrocasnice Ieftine

a Scris de adrian gabor
Electronicele Reduse de BLACK FRIDAY 2026 la Auchan, cu Prețuri Mici la Televizoare, Telefoane, sau Electrocasnice Ieftine
Aosom
Electronicele Reduse de BLACK FRIDAY 2026 la Auchan, cu Prețuri Mici la Televizoare, Telefoane, sau Electrocasnice Ieftine iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Auchan aduce o serie extinsă de reduceri pentru electronice, televizoare, produse audio, electrocasnice mici, aspiratoare, dispozitive pentru îngrijire personală și accesorii, iar unele dintre promoțiile afișate ajung până la 60%. Campania include atât produse marcate Black Friday, cât și oferte exclusive online sau reduceri disponibile prin cardul myCLUB, diferențele de preț fiind importante în mai […] The post Electronicele Reduse de BLACK FRIDAY 2026 la Auchan, cu Prețuri Mici la Televizoare, Telefoane, sau Electrocasnice Ieftine first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech