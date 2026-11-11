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Emisiile de CO₂ ar putea scădea în 2026, dar motivul nu este deloc unul de sărbătoare. Războiul din Iran produce un efect neașteptat asupra planetei

o Scris de ozana mazilu
Emisiile de CO₂ ar putea scădea în 2026, dar motivul nu este deloc unul de sărbătoare. Războiul din Iran produce un efect neașteptat asupra planetei
Aosom
Pentru prima dată după mai mulți ani de creștere, lumea ar putea încheia 2026 cu emisii mai mici de dioxid de carbon provenite din combustibili fosili.

Sursa: Playtech

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