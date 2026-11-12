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Europa dezvoltă un sistem militar bazat pe AI, capabil să identifice ținte inamice în câteva secunde

e Scris de e-politic ro
Europa dezvoltă un sistem militar bazat pe AI, capabil să identifice ținte inamice în câteva secunde
Aosom
Compania germana Helsing a prezentat Clarity, o platforma de inteligența artificiala dezvoltata in Europa, care poate analiza simultan informații prov

Sursa: Ziuanews.ro

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