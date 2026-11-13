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Fable arată patru minute noi de gameplay. Cum arată luptele din jocul care va ajunge și pe PS5

i Scris de iulia kelt
Fable arată patru minute noi de gameplay. Cum arată luptele din jocul care va ajunge și pe PS5
Aosom
Microsoft a publicat un nou videoclip de gameplay pentru Fable, oferind o privire mai amplă asupra sistemului de luptă din viitorul RPG

Sursa: Playtech

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