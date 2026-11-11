 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Finlanda dă undă verde mașinilor Tesla să conducă singure înainte de votul UE

d Scris de doinița manic
Finlanda dă undă verde mașinilor Tesla să conducă singure înainte de votul UE
Aosom
Finlanda aprobă mașinile Tesla care se conduc singure înainte de votul UE.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech