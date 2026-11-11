Florin Cucu, acţionar, Sofiaman: Au crescut foarte mult căutările de produse pe platformele de inteligenţă artificială şi trebuie să fii acolo ca brand. Compania Sofiaman Impex, care operează tot businessul, a avut venituri de aproape 31 de milioane de lei.

Inteligenţa artificială începe să schimbe tot mai mult modul în care brandurile îşi construiesc strategiile de marketing şi îşi prezintă produsele. Prezenţa pe platformele de inteligenţă artificială devine aproape obligatorie în contextul în care clienţii folosesc tot mai mult platformele de AI pentru căutările de produse.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗