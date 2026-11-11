Ford E-Transit Courier, produs la Craiova, câştigă pentru al doilea an consecutiv competiţia Best Electric Van

Politică

„Argentina, ridică-te şi mergi!”. Peste 2 milioane de oameni au asistat la slujba oficiată de papa Leon la Lujan 11 Nov 2026

VIDEO Sorin Grindeanu, despre reducerea TVA-ului la alimentele de bază: "Eu nu vreau să fac promisiuni deșarte" / Ce spune despre riscul ca România să ajungă din nou la mâna FMI 11 Nov 2026

Războiul din Ucraina s-ar putea încheia anul acesta, susține Kievul. SUA avertizează că negocierile sunt marcate de neîncredere 11 Nov 2026

VIDEO Grindeanu provoacă opoziția: „Faceți moțiune!”. I-a cerut lui Luca Niculescu să-și angajeze răspunderea pe două reforme 11 Nov 2026

Secretarul Trezoreriei SUA, mutat într-o bază militară, în urma unor amenințări posibil din partea Iranului. Lista potențialelor ținte 11 Nov 2026