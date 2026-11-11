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Ford E-Transit Courier, produs la Craiova, câştigă pentru al doilea an consecutiv competiţia Best Electric Van

a Scris de andreea năstase
Ford E-Transit Courier, produs la Craiova, câştigă pentru al doilea an consecutiv competiţia Best Electric Van
Aosom
Ministerul Mediului anunţă, miercuri seară, că Ford E-Transit Courier, produs la Craiova, a câştigat pentru al doilea an consecutiv competiţia Best Electric Van.

Sursa: Stiri Pe Surse

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