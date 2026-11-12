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Ford Puma produs în România a devenit cel mai vândut B-SUV electric din Europa TABEL

g Scris de george sîrbu
Ford Puma produs în România a devenit cel mai vândut B-SUV electric din Europa TABEL
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Datele finale privind vânzările de automobile electrice din Europa în primele trei trimestre ale anului, analizate de Profit.ro, arată că modelul Ford Puma Gen-E produs în România este noul lider pe segmentele B-SUV. Citește mai mult pe Profit.ro

Sursa: Hotnews

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