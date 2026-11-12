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Funcționarul public asistat de algoritmi: poate AI reduce birocrația fără să creeze decizii imposibil de contestat?

a Scris de alexandru puiu
Funcționarul public asistat de algoritmi: poate AI reduce birocrația fără să creeze decizii imposibil de contestat?
Aosom
Cum poate AI reduce birocrația în administrația publică și ce garanții permit explicarea și contestarea unei decizii asistate de algoritmi.

Sursa: Playtech

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