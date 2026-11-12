Geely și BYD vor să Intre în Formula 1, Decizia Anunțată de FIA Înainte de a le Accepta iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro BYD și Geely ar putea intra în Formula 1 în urma discuțiilor purtate cu Federația Internațională a Automobilului (FIA), care analizează posibilitatea extinderii competiției prin acceptarea unei noi echipe. Mohammed Ben Sulayem, președintele FIA, a confirmat existența contactelor cu cei doi producători auto din China, explicând că și-ar dori ca viitoarea echipă care intră în […] The post Geely și BYD vor să Intre în Formula 1, Decizia Anunțată de FIA Înainte de a le Accepta first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram