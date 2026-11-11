Geely și Renault Anunță un Motor IMPRESIONANT al Horse, în ce Mașini va fi Folosit iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Geely și Renault au anunțat, prin compania comună Horse Powertrain, un nou sistem de propulsie hibridă bazat pe un motor V8 destinat viitorului automobil sport Lotus Type 135, pregătind astfel o schimbare importantă pentru acest model. Unitatea termică dezvoltă 670 CP, iar proiectul arată că Geely și Renault pregătesc o soluție de performanță care nu […] The post Geely și Renault Anunță un Motor IMPRESIONANT al Horse, în ce Mașini va fi Folosit first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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