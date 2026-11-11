 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Gigantul care produce cipurile Nvidia investește un miliard de dolari în OpenAI și Anthropic. TSMC pariază pe viitorul inteligenței artificiale

o Scris de ozana mazilu
Gigantul care produce cipurile Nvidia investește un miliard de dolari în OpenAI și Anthropic. TSMC pariază pe viitorul inteligenței artificiale
Aosom
Competiția pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale atrage investiții tot mai spectaculoase, iar una dintre cele mai importante companii din industria semiconductorilor tocmai a făcut o mutare strategică.

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech