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Google Chrome are o problemă gravă de securitate, exploatată deja de hackeri. Ce trebuie să facă utilizatorii pentru a se proteja

e Scris de e-politic ro
Google Chrome are o problemă gravă de securitate, exploatată deja de hackeri. Ce trebuie să facă utilizatorii pentru a se proteja
Aosom
O vulnerabilitate descoperita in Google Chrome le permite atacatorilor sa foloseasca pagini web special pregatite pentru a executa cod malițios in bro

Sursa: Ziuanews.ro

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