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Google Chrome, vulnerabilitate gravă exploatată deja de hackeri. Actualizarea de securitate pe care trebuie să o instalezi urgent

o Scris de ozana mazilu
Google Chrome, vulnerabilitate gravă exploatată deja de hackeri. Actualizarea de securitate pe care trebuie să o instalezi urgent
Aosom
Un simplu site accesat în Google Chrome ar putea deveni o poartă de intrare pentru atacatori, din cauza unei vulnerabilități grave descoperite în browserul folosit de miliarde de oameni.

Sursa: Playtech

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