 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Google lansează Gemini 4 Hydrogen, noul AI care este de 2,5 ori mai rapid și inventează de cinci ori mai puține informații. Este disponibil și gratuit

o Scris de ozana mazilu
Google lansează Gemini 4 Hydrogen, noul AI care este de 2,5 ori mai rapid și inventează de cinci ori mai puține informații. Este disponibil și gratuit
Aosom
Google continuă ofensiva în domeniul inteligenței artificiale și lansează un nou model care promite să schimbe experiența utilizatorilor Gemini.

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →