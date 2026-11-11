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Google, Meta și Oracle își unesc forțele împotriva Nvidia. Gigantul cipurilor AI riscă să piardă unul dintre cele mai importante avantaje competitive

o Scris de ozana mazilu
Google, Meta și Oracle își unesc forțele împotriva Nvidia. Gigantul cipurilor AI riscă să piardă unul dintre cele mai importante avantaje competitive
Aosom
Dominația Nvidia pe piața procesoarelor pentru inteligență artificială începe să fie pusă sub presiune dintr-o direcție neașteptată

Sursa: Playtech

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