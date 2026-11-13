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Google, OpenAI și alte trei companii AI, date în judecată. Organizațiile cer oprirea dezvoltării unor sisteme care ar putea scăpa de sub controlul oamenilor

v Scris de victor dan stephanovici
Google, OpenAI și alte trei companii AI, date în judecată. Organizațiile cer oprirea dezvoltării unor sisteme care ar putea scăpa de sub controlul oamenilor
Aosom
Cinci dintre cele mai mari companii de inteligență artificială din lume au fost date în judecată în Statele Unite, într-un proces prin care mai multe organizații cer suspendarea dezvoltării celor mai avansate sisteme AI.

Sursa: Mediafax Ro

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