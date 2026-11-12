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Google Photos scapă de una dintre cele mai enervante probleme. Schimbarea care îți permite să editezi fotografiile fără să îți umpli galeria cu duplicate

o Scris de ozana mazilu
Google Photos scapă de una dintre cele mai enervante probleme. Schimbarea care îți permite să editezi fotografiile fără să îți umpli galeria cu duplicate
Aosom
Ai făcut o fotografie reușită, dar vrei să elimini un obiect din fundal, să corectezi luminozitatea sau să îmbunătățești claritatea imaginii.

Sursa: Playtech

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