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GTA 6 ar putea ascunde o surpriză neplăcută pentru unii fani. Ce au observat jucătorii înainte de lansare

i Scris de iulia kelt
GTA 6 ar putea ascunde o surpriză neplăcută pentru unii fani. Ce au observat jucătorii înainte de lansare
Aosom
GTA 6 îi readuce în prim-plan pe Jason și Lucia, personajele principale ale noii povești, iar așteptările sunt ridicate inclusiv în privința

Sursa: Playtech

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