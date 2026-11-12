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Guvernul a decis data lansării portofelului digital: RO-Wallet va conține toate documentele importante ale fiecărui cetățean

e Scris de e-politic ro
Guvernul a decis data lansării portofelului digital: RO-Wallet va conține toate documentele importante ale fiecărui cetățean
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Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat joi ca lansarea oficiala aplicatiei RO-Wallet, portofelul european pentru identitate dig

Sursa: Ziuanews.ro

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