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Hackerii au furat date de la zeci de companii prin conturi AWS compromise

i Scris de iulia kelt
Hackerii au furat date de la zeci de companii prin conturi AWS compromise
Aosom
O campanie informatică desfășurată în octombrie 2026 a permis unor hackeri să acceseze mediile cloud ale mai multor companii și

Sursa: Playtech

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