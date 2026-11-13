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Hackerii nord-coreeni au furat criptomonede de 400 de milioane de $. Peste 900 de victime, păcălite prin apeluri video false

m Scris de mihaela ivăncică
Hackerii nord-coreeni au furat criptomonede de 400 de milioane de $. Peste 900 de victime, păcălite prin apeluri video false
Aosom
Hackeri nord-coreeni susținuți de stat au furat criptomonede în valoare de peste 400 de milioane de dolari, folosind apeluri video false pentru a fura identitatea unor persoane, au anunțat autoritățile americane.

Sursa: Stirile Pro.tv

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