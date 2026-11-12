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Hollywood-ul are emoții înainte de 19 noiembrie: GTA 6 ar putea eclipsa blockbustere precum Avengers: Doomsday și fura audiența Netflix

c Scris de claudiu sima
Hollywood-ul are emoții înainte de 19 noiembrie: GTA 6 ar putea eclipsa blockbustere precum Avengers: Doomsday și fura audiența Netflix
Aosom
Au mai rămas doar 6 zile, 10 ore și 3 minute până când vom putea juca GTA 6 în România, jocul fenomen al cărui hype continuă acum pe ultima sută de metri înainte de lansare. Apar și scurte gameplay-uri noi precum cel de mai jos care a intrigat comunitatea

Sursa: Mobilissimo

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