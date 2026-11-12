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HONOR Magic 10 ar putea readuce diafragma variabilă; Tehnologia a revenit în atenție cu iPhone 18 Pro

r Scris de radu iorga
HONOR Magic 10 ar putea readuce diafragma variabilă; Tehnologia a revenit în atenție cu iPhone 18 Pro
Aosom
Un zvon indică revenirea diafragmei variabile pe seria HONOR Magic 10, după ce funcția a fost folosită pe Magic6 Pro și Magic7 Pro. Detaliile tehnice nu au fost dezvăluite.

Sursa: Mobilissimo

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