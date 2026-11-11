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Huawei lansează OSTA pe 20 noiembrie: primul logo și planurile pentru un nou sub-brand cu telefoane și gadgeturi

r Scris de radu iorga
Huawei lansează OSTA pe 20 noiembrie: primul logo și planurile pentru un nou sub-brand cu telefoane și gadgeturi
Aosom
Huawei va prezenta sub-brandul OSTA pe 20 noiembrie 2026. Noul brand ar urma să includă telefoane, tablete, laptopuri, ceasuri, căști și produse pentru casa inteligentă.

Sursa: Mobilissimo

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