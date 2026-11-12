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Incendiile ar putea fi stinse cu sunet, nu cu apă. Tehnologia care promite să protejeze locuințele fără să le inunde

d Scris de daniel mihai dragomir
Incendiile ar putea fi stinse cu sunet, nu cu apă. Tehnologia care promite să protejeze locuințele fără să le inunde
Aosom
Compania americană Sonic Fire Tech testează un sistem cu infrasunete care ar putea stinge incendiile fără apă. Certificarea este așteptată în 2027.

Sursa: Stiri Pe Surse

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