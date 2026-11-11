Instituție guvernamentală din România, ținta unui atac cibernetic rusesc. Precizările SRI

Atacul a fost orchestrat de actorul cibernetic rus APT TURLA și s-a desfășurat la finalul lui decembrie 2025, precizează SRI într-un comunicat de presă emis miercuri. Precizările Serviciului Român de Informații vin după ce specialiști de la ESET, unul dintre cei mai cunoscuți furnizorii europeni de antivirus și protecție IT, au dezvăluit că un program …

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