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Instituțiile statului care ar putea dispărea în urma reformei administrative. Directori cu salarii de zeci de mii de lei, deși activitatea este redusă sau inexistentă

d Scris de diana dumitrache
Instituțiile statului care ar putea dispărea în urma reformei administrative. Directori cu salarii de zeci de mii de lei, deși activitatea este redusă sau inexistentă
Aosom
Reforma administrativă, unul dintre cele mai discutate subiecte ale momentului, ar putea aduce schimbări nu doar în organizarea localităților, ci și în structura instituțiilor statului. În timp ce se discută despre comasarea comunelor și reducerea cheltuielilor publice, conducerea PSD pregătește o listă a instituțiilor care ar putea fi desființate sau reorganizate. În atenție intră și […]

Sursa: Playtech

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